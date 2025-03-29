Mert Günok: Şampiyonluğa oynarken kazanmak isterdim

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, galibiyeti değerlendirdi.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNARKEN KAZANMAK İSTERDİM"

Mert Günok, "Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Geçen maçta sakatlanan Felix'e tekrardan geçmiş olsun demek istiyorum. Maç içerisinde, büyük maçların her zaman sonuçları, ilerleyişleri farklı oluyor. Bugün büyük takım olduğumuzu gösterdik. Diğer maçlarda bunu çok gösteremiyoruz. Bu da bizi biraz geride bıraktı. Şampiyonluğa oynarken bir derbi galibiyetini yaşamak isterdik. Bugün sadece 3 puan daha aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim yerimiz burası değil. Biz şampiyonluğa oynamalıyız. Şampiyonluğa oynarken kazanmak isterdim. Bizim için önemli bir galibiyet. Hedefimize ulaşmak istiyoruz." dedi.