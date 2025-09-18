Mert Hakan Yandaş: Biz utanıyoruz, onlar da utanır umarım!

Trendyol Süper Lig'deki 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kaptan Mert Hakan Yandaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un konuşmasının ardından Mert Hakan Yandaş, hakem kararlarıyla ilgili kısa bir konuşma yaptı.

"BİZ UTANIYORUZ, ONLAR UTANIYOR MU?" Mert Hakan Yandaş yaptığı açıklamada "Başkanımız gerekli yerlere değindi. Gerekli şeyleri söyledi. Biz bu ülkede yıllardır yaşayanlar olarak biliyoruz ki bunu da sulandırmaya çalışacaklar. Başkanımız konuşmamamız gerektiğini, başka yere çekeceklerini söyledi. Biz stadyumdan böyle gitmek istemedik. Bu sonuçtan ötürü utanıyoruz. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Camiamızın, başkanımızın emeğine böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun penaltı dediği pozisyona penaltı vermeyenler de utanır umarım." dedi.