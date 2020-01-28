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HaberlerFutbol

Mert Hakan Yandaş: Hakemlere söylüyoruz, bizi tersliyorlar!

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Rizespor ile kendi evinde 1-1 berabere kalan lider Sivasspor'da orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş maç sonunda açıklamalar yaptı.

Karşılaşmanın hakemine tepki gösteren Mert Hakan Yandaş, "Golün dakikasına bakarsak güzel. Ancak iştah ve oyun olarak çok kötü oynadık. İkinci yarı gerçek Sivasspor'u gösterdik. bu Oynadığımız oyundan keyif alan bir takımız. Sezon başından beri bütün takım, iyi futboldan bahsediyoruz. Türkiye'de iyi futbol oynamaya çakışan 4-5 takımdan biriyiz. Ancak hakemlerimiz çok garip. Sağ bek 3 dakika yatıyor, 4 dakika uzatma veriliyor. Biz bunu söylediğimizde de bizi tersliyorlar. Zoruma gidiyor. Futbolun bizim için sosyal bir şey olması lazım ve bizim de zevk almamız lazım. Hakemlerin top oynayan ve oynamayanı, yere yatanı ayırt etmesi lazım. Biz iyi oynayacağız, yere yatmadan, güzel futbol izleteceğiz. Biz bu yola baş koyduk. Şampiyon olalım ya da olmayalım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün de ayrıldığımız gibi sahadan başımız dik ayrılacağız." şeklinde konuştu.

"İKİNCİ YARI SİVASSPOR GİBİ OYNADIK"

İkinci yarıda takım olarak daha iyi mücadele ettiklerini söyleyen Yandaş, "İyi başlamadık oyuna rakip de bizden cesaret aldı ve gerçekten topu iyi tuttular ayaklarında. Cezalı oyuncularımız da vardı, gerçi bunun pek bir önemi yok. Bizde kim oynarsa oynasın en iyisi için mücadele eder. İkinci yarı Sivasspor gibi oynadık, Yasin Öztekin'e nasip oldu gol atmak da. Ona da hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.

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