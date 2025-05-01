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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan açıklama: Kamuoyundan anlayış rica ediyorum! - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş'tan açıklama: Kamuoyundan anlayış rica ediyorum!

        Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaşadığı rahatsızlıkla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 20:31 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:31
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        "Kamuoyundan anlayış rica ediyorum!"
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        Fenerbahçe'de geçirdiği enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi süren Mert Hakan Yandaş'ın sezonu kapattığı iddia edilmişti.

        Mert Hakan Yandaş çıkan haberlerin ardından bir açıklama yayınladı.

        Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mert Hakan Yandaş şu ifadeleri kullandı:

        "Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim.

        Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum.

        Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."

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