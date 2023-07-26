Haberler Magazin Merve Boluğur "Barbie" akımına katıldı! Sosyal medya ikiye bölündü!

Merve Boluğur "Barbie" akımına katıldı! Sosyal medya ikiye bölündü! Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi vizyona girdi. Yılın en iyi açılışını yapan filmi sosyal medyada trend oldu. Filme giden kişiler Barbie tarzı giyinmeyi tercih etti. Ünlü isimlerden Merve Boluğur'da Instagram hesabından Barbie tarzını sevenlerinin beğenisine sundu. Boluğur bu hamlesiyle sosyal medyayı ikiye böldü. Habertürk Giriş: 26.07.2023 - 10:43 Güncelleme: 26.07.2023 - 10:43 facebook

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Son zamanlarda gündemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Barbie, sosyal medyanın da trendleri arasına girdi. Birçok ünlü isim Barbie tarzına büründüğü gönderilerini yayınlamaya başladı. Akım haline gelen bu harekete Merve Boluğur'da katılmayı ihmal etmedi. Ünlü isim pembeler içerisindeki kombiniyle çekildiği fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu.

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21 Temmuztarihinden itibaren beyaz perdede 1 saat 54 dakika olarak izleyicilerle buluşan Barbie, "Yılın en iyi açılışını yapan filmi" olarak kabul edildi. Sosyal medyada trend haline gelen film sebebiyle ünlü isimlerde dahil birçok kişi pembelere büründü. Merve Boluğur'da pembe kombiniyle Barbie pozu verdi.