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        Merve Boluğur bu yıl ilk kez Bodrum'da

        Bu yıl ilk kez Bodrum'a giden Merve Boluğur, bir otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Boluğur, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 11:14
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; uzun süredir ekranlarda yer alamayan Merve Boluğur, Bodrum'da tatil yapıyor. 

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        Bir otelin iskelesinde görüntülenen Merve Boluğur, arkadaşlarıyla birlikte gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. 

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        Kırmızı renkli bir bikini giymeyi tercih eden Merve Boluğur, keyifli halleriyle dikkat çekti. 

        #merve boluğur
        #BODRUM
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