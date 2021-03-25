"NE İSTEDİĞİMİ İYİ BİLİRİM"

Boluğur ayrıca, bir erkekte en çok sınır ihlallerine ve ergen davranışlara sinirlendiğini belirtmişti.

Ünlü oyuncu, "Sınırların var mı?" sorusuna, "Evet. Ne istediğimi iyi bilirim. Standartlarım var. Kararlarımda netim" şeklinde cevap vermişti.