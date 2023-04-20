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Merve Boluğur: Doyuma ulaştım

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Merve Boluğur, setlere ara verme nedenini açıkladı. "Sektör, beni biraz tatmin etmedi. Çok erken yaşta sektöre başladım" diyen Boluğur, "Kendi hayatımı yaşamak, biraz uzak kalmak istedim. Doyuma ulaştım" ifadelerini kullandı

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  • Merve Boluğur sektörü bırakma nedenini açıkladı: Doyuma ulaştım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu Merve Boluğur, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boluğur, yeniden ekranlara döneceğini müjdeledi. 
  • Merve Boluğur sektörü bırakma nedenini açıkladı: Doyuma ulaştım - Magazin haberleri

    "SEKTÖR BENİ TATMİN ETMEDİ"

    Proje görüşmelerinin devam ettiğini belirten Merve Boğulur, "Sektör, beni biraz  tatmin etmedi. Çok erken yaşta sektöre başladım. Biraz yorucu bir tempo oldu. Tekrar dönünce özlem duygusu çok ağır bastı. O yüzden döndüğüm için kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu. Boluğur, son dönemle takip ettiği projelerin olup olmadığı sorulması üzerine "Çok fazla dizi izlemiyorum. Daha çok eski döneme ait filmleri izliyorum. Korku filmlerini çok severim. Özellikle vampir türü" ifadelerini kullandı.
  • Merve Boluğur sektörü bırakma nedenini açıkladı: Doyuma ulaştım - Magazin haberleri

    "HAYATIMI YAŞAMAK İSTEDİM"

    Merve Boluğur, gazetecilerin "Ekranlardan uzak kaldığınız dönemde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı söyleyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna ise "Tükenmişlik değil. Sadece 17 yaşında başladım. Benim gibi erken yaşta başlayan çok az oyuncu var. Genellikle geç yaşlarda başlanıyor. Çok erken yaşta birçok şeyi yaşadığım için tükenmişlik demeyelim de doyuma ulaştım diyebilirim. O yüzden de biraz uzak kalmak istedim. Çok güzel rollerde oynadım, çok güzel projelerde yer aldım. Biraz ara vermek, kendi hayatımı yaşamak istedim. Evde kitap okuyacak vakit bulamıyordum. Setler inanılmaz saatler alıyordu" yanıtını verdi.
  • Merve Boluğur sektörü bırakma nedenini açıkladı: Doyuma ulaştım - Magazin haberleri

    Ekranda olmadığı dönemde bol bol kitap okuyup, film izleme fırsatı bulduğunu ifade eden Merve Boluğur, "Kendimi dinleme gibi bir süreç yaşadım. Bu durumdan memnunum" dedi.
  • Merve Boluğur sektörü bırakma nedenini açıkladı: Doyuma ulaştım - Magazin haberleri

    "ÇOCUK İSTİYORUM"

    Merve Boluğur'a ayrıca geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Çocuk için üçüncü kez evlenirim" açıklaması hatırlatıldı. Boluğur, "Çocuk istiyorum. Anne olmak... Yaşım 37 oldu ve artık yaş kemale erdi. Allah'tan hayırlısı. Bu işler kısmet. Olursa olur" diye konuştu.
  • Merve Boluğur sektörü bırakma nedenini açıkladı: Doyuma ulaştım - Magazin haberleri

    "YENİ SÜRÜM OLDU"

    Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte siyah transparan elbisesiyle dikkat çekmişti. Elbise tercihiyle ilgili konuşan Boluğur, "Eski Merve'yi gördüm orada. Benim hoşuma gitti. Bu da yeni sürüm oldu. Oyunculuk ve influencer'luk alanında devam edeceğim. Bir de sunuculuk sürprizim olacak" dedi.
  • Merve Boluğur sektörü bırakma nedenini açıkladı: Doyuma ulaştım - Magazin haberleri

    İKİ EVLİLİK YAPTI

    Öte yandan Merve Boluğur ilk evliliğini şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015 - 2017 yılları arasında gerçekleştirmişti.
  • Merve Boluğur sektörü bırakma nedenini açıkladı: Doyuma ulaştım - Magazin haberleri

    2 Ekim 2022'de de DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturan Merve Boluğur'un mutluluğu uzun sürmemişti. İkili, 53 gün sonra boşanmıştı.

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