Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile evli olan Merve Dizdar, "Aynı meslekten olmak ilişkide sorun yaşatıyor mu?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

Oyuncu olan biri ile de birlikte oldum oyuncu olmayanla da. Oyuncu olamayan ile anlaşamıyorum. Aynı dili konuşamıyoruz. Hatta Gürhan iyi ki oyuncu diyorum. Güvendiğim üç beş insan var, Gürhan da onlardan biri. Benim için durum böyle başkası için bir şey diyemem