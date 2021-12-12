Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özbey, gazetecilerin "2021 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusunu "Her şeyden önce 2021'de kızım dünyaya geldi. İşlerim iyi gidiyor. Kızımın, benim, eşimin sağlığı iyi daha ne isteyeyim? Her şey yolunda çok şükür." şeklinde yanıtladı.