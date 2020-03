"EVDE OLDUĞUNA SEVİNDİM"

Her korktuğumda, her düştüğümde anneme koşa koşa sarılan ben, bugün gördüğüme ve evde olduğuna sevindim. Teyzesine hayran olan ve her gördüğünde kucağından inmeyen ben (31 yaşındayım),1 metre mesafe ile teyzemi selamladım.