"BEN GIDI VE YANAK!"

Önceki gün Elif Özüm ile birlikte bahçede objektif karşısına geçen Özbey, adeta güzel havanın tadını çıkardı. O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, kızı ile eğlenceli fotoğrafına, "Merhaba, ben gıdı ve yanak... Zaten annem de bandana diye yastık almış kafama..." şeklinde esprili bir not düştü.

Merve Özbey'in paylaşımı 133 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.