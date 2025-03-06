Merve Taşkın: Ev hapsim bitti

Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bulunduğu paylaşımından dolayı müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Merve Taşkın paylaşımında; "14 Şubat’ta yalnız olanlara, 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazmıştı.

Adliyeye kelepçeyle götürülen Merve Taşkın hakkında adli kontrol kararı ile birlikte ev hapsi verilmişti.

Merve Taşkın, ev hapsinin bittiğini duyurdu. Taşkın; "19 günlük ev hapsim sona ermiş bulunmakta. Haftada bir imza ve yurt dışı yasağım var. 17 Haziran 2025 tarihi saat 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşmam var. Umarım karar beraat olur, şans dileyin bana. Not: Duruşma tarihine kadar Ibiza'ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm" açıklamasında bulundu.