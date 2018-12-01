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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın bir süredir instagram'da yaptığı cesur paylaşımlar ve olay açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın kalecisi Karius ile instagram'da yazışmaları ve bakireyim açıklamaları gündem olmaya devam ediyor. Peki, Merve Taşkın kimdir, kaç yaşındadır? İşte Merve Taşkın'a dair bilgiler...
MERVE TAŞKIN KİMDİR?
Merve Taşkın 1998 doğumlu sosyal medya fenomenidir. Türkiye'de sosyal medyada fotoğrafları ve çarpıcı açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Taşkın, birçok kez Twitter'da trend konular arasına girmiştir. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş'ın Porto'yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.
Merve Taşkın son olarak Loris Karius'un kendisine mesaj attığını söylemesiyle gündem oldu. Merve Taşkın, ardından yaptığı açıklamada Loris'le tanıştıklarını ve buluştuklarını anlattı. Taşkın konu hakkında "O gün Beşiktaş'ın maçı vardı ve yenildi. Bende "Moralim anca Loris'le konuşursam düzelir" diye bir tweet attım. Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra 1-2 saat içinde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık" dedi.
Geçtiğimiz günlerde İnstagram'da bir takipçisinin "Cinsel tercihin nedir?" sorusu üzerine Merve Taşkın, "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim" cevabını verdi.
Son olarak ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim' notunu paylaştı.
Merve Taşkın'ın Instagram'da 292 bin, Twitter'da ise yaklaşık 23 bin takipçisi bulunuyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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