Merve Taşkın, neler yaşadığını anlattı
Merve Taşkın, müstehcenlikten gözaltında bulunduğu süreçte neler yaşadığını anlattı
Merve Taşkın, 14 Şubat'ta sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla, 400 bin lira karışlığında Sevgililer Günü'nü yalnız bir erkekle geçirebileceğini dile getirdi.
Bu paylaşımı sonrasında; Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın’ı ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına aldı.
Geceyi nezarethanede geçiren Merve Taşkın, adliyeye sevk edildikten sonra ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı. Taşkın, gözaltında kaldığı süreçte neler yaşadığını sosyal medya hesabından yayımladı.