Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Merve Tuncel, Türk sporunu yüzme branşında, serbest stil kategorisinde temsil ediyor.

MERVE TUNCEL KİMDİR?

2005 yılında Ankara'da dünyaya gelen Merve Tuncel, Türk sporunu yüzme branşında, serbest stil kategorisinde temsil etmektedir.

Yüzme kariyerine ENKA Spor Kulübü bünyesinde devam eden Tuncel, 2020 yılının şubat ayında Fransa’da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Yarışması’nda 1500 metre serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Merve Tuncel, 2020 yılının aralık ayında ise İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde Avustralyalı Chelsea Gubecka'ya ait olan kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmayı başardı.

2020 yılının aralık ayında Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda havuza giren Merve Tuncel, 400 metre serbest stilde 4:06.83'lük derecesiyle ve 800 metre serbest stilde 8:28.34'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçti. Tuncel böylece 2020 yılında 3. kez Olimpiyat A Barajı'nı geçmeyi başardı.