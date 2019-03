Meryem Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular televizyon izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Youtuber Meryem Can'ın yaklaşık 2 milyon abonesi bulunuyor. Sevilerek takip edilen fenomen eğlenceli ve günlük videolarını kanalında paylaşıyor.

MERYEM CAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

9 Mart 1995 yılında İstanbul Kartal'da dünyaya gelen Meryem Can, Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. Meryem Can'ın bir erkek kardeşi ve bir de ablası var. Youtube'a ise 7 Ağustos 2014 tarihinde katılan Meryem Can, şu an 1.880.821 aboneye sahip.