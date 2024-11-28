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        Haberler Gündem Güncel Meryemana Evi otoparkı açıklaması | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel'den Meryemana Evi otoparkıyla ilgili açıklama

        CHP lideri Özel, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'nde bulunan otoparkın işletmesinin Selçuk Belediyesi'nden alınmak istendiğini belirterek, "Bu otoparktan gelen gelir, 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesinin gelirlerinin yüzde 60'ı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:56 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:56
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        Meryemana Evi otoparkı açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında otopark işletmesinin belediyeden alınmasına tepki amacıyla Meryemana Evi'ne giden yol üzerinde toplanan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanlarını ziyaret etti.

        AA'da yer alan habere göre jandarma ekipleriyle selamlaşan Özel, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ile bir süre görüştü. Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerin çocuğu, kadını önceleyen ve yoksullukla mücadele eden çalışmalarla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.

        Meryemana Evi'ndeki otoparkın protokolünün uzatılmadığını hatırlatan Özel, şöyle konuştu: "İnsanlar Selçuk'un öz değeri, Selçuk'u Selçuk yapan Efes ve Meryemana Evi'ne geliyor. Buradaki otoparka el koydular, bu otopark 54 yıldır işletildiği için önemli de gelir getiriyor. Bu otoparktan gelen gelir, 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesinin gelirlerinin yüzde 60'ı. Esas yapması gereken işleri yapmak yerine CHP'nin parasına çöküyor ki Selçuk Belediyesi hizmet yapamasın, maaş ödeyemesin. Bugün emekçilerin 'Meryemana Evi'ne dokunma, ekmeğimle oynama' dediği budur."

        Özel, "yıllarca seçim kaybettikleri için yenilmenin adabını bildiklerini, kazandıklarında onurlarıyla ve kimseyi rencide etmeden işlerine baktıklarını" ifade etti. Seçimleri kazanmalarının ardından şımarıklık ve kibir içinde olmadıklarını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

        "Ama siz kaybetmeyi bilmiyorsunuz, kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz. Kaybedince de millete saygılı olacaksın, engel olmayacaksın ve el koymayacaksın. Burada yapılan iş, kanunsuz, hukuksuz bir el atmadır. Ya biz burayı işletiyoruz ve para kazanıyoruz. Kazanılan bu parayla Selçuk'a hizmet ediyoruz. 600 işçi oradan aldıkları parayla Selçuk'a hizmet ediyor, hayırlı işlere harcıyoruz. Kursaktan ekmek geçiyor."

        Özel'e ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti.

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