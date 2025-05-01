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        Haberler Spor Futbol Mes Rafsanjan: 0 - Persepolis: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Mes Rafsanjan: 0 - Persepolis: 3 | MAÇ SONUCU

        İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde karşılaştığı Mes Rafsanjan'ı 3-0 yendi. Ali Alipour (2) ve Serdar Dursun'un golleriyle galibiyete ulaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, puanını 54'e yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:52
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        Kartal'lı Persepolis farklı kazandı!
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        Pers Körfez Pro Ligi'nin 28. haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis, deplasmanda Mes Rafsanjan'ı 3-0 mağlup etti.

        Mes Rafsanjan'a konuk olan Persepolis, 5 ve 45+2. dakikalarda Ali Alipour, 44. dakikada ise Serdar Dursun'un attığı gollerle galibiyete ulaştı.

        Serdar Dursun, bu sezon Persepolis formasıyla ligde çıktığı 10 maçta 5 gole ulaştı.

        Bitime iki hafta kala şampiyonluk şansı bulunmayan üçüncü basamaktaki Persepolis, bu galibiyetle puanını 54 yaptı. Birer maçı eksik lider Traktör'ün 61, ikinci sıradaki Sepahan'ın 56 puanı bulunuyor.

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