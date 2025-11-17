Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin yarın "kışkırtma" suçlamasıyla İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesinde yargılanacağı belirtildi.

Şeyh Sabri'nin savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nin duruşmaya yarın katılacağı belirtilerek insan hakları örgütleri ile basın kuruluşları duruşmayı izlemeye davet edildi.

Açıklamada, söz konusu yargılamanın, Şeyh Sabri'nin yıllardır maruz kaldığı İsrail'in keyfi uygulamaları ve sürekli takibatlarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Şeyh Sabri'nin daha önce de Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığına, yurt dışı yasağına tabi tutulduğuna ve bazı kişilerle iletişim kurmasının engellendiğine işaret edilen açıklamada, fanatik Yahudilerin kışkırtmalarının yanı sıra aşırı sağcı İsrail hükümetinin de kurumsal bir hedef gösterme kampanyası yürüttüğü belirtildi.

İddianamede Şeyh Sabri'ye yöneltilen suçlamaların, 2022 yılında Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı ile Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen taziye merasimlerinde yaptığı iki konuşmaya dayandırıldığı ve bu konuşmaların "teröre teşvik" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.