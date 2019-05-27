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Meslektaş sevgilisini 9 kurşunla öldüren polis: Önce o silah çekti

DHA

Diyarbakır'da, birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan Merve Ünal'ı dün tabancayla 9 el ateş ederek, öldüren polis memuru Muharrem Y.'nin sorgusu sürüyor. Emniyetteki sorgusunda, Ünal'ın başka şubeye tayin olması nedeniyle tartıştıklarını anlatan Muharrem Y., önce kız arkadaşının silah çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını iddia etti

Diyarbakır

Diyarbakır'da, birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan Merve Ünal'ı (26) dün tabancayla 9 el ateş ederek, öldüren polis memuru Muharrem Y.'nin (26),önce kız arkadaşının silah çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını iddia etti.



Olay, dün öğleden sonra, Fabrika Mahallesi'nde bulunan Aydın Sitesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, silah sesini duyanların ihbarıyla siteye gelen polisler, birinci kattaki dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ünal, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vücudunda 9 kurşun izi bulunduğu tespit edilen polis memuru Merve Ünal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Mersin'e gönderildi.

Olayın ardından dün teslim olan, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muharrem Y.'nin sorgusu sürüyor. İfadesinde birlikte yaşadığı kız arkadaşı Merve Ünal ile sık sık tartıştıklarını belirten Muharrem Y., Ünal'ın geçen hafta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne tayin olması nedeniyle yine tartıştıklarını söyledi.  Muharrem Y., bu sırada kız arkadaşının tabancasını çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını öne sürdü.

Polis memuru Muharrem Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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