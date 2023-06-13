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Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağına dair soruyu yanıtladı. İşte Messi'nin kararı...

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AA / HABERTURK.COM
  • Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!

    MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi.
  • Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!

    Çin medyasından Titan Sports'a konuşan 35 yaşındaki Messi, 2026'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağının sorulması üzerine, "Katılmayı düşünmüyorum. Kazandığımız turnuva, forma giydiğim son Dünya Kupası oldu. Zamanla durumu yeniden değerlendirebilirim ama aldığım karar, sonraki Dünya Kupası'nda oynamayacağım yönünde." cevabını verdi.
  • Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!

    24 Haziran'da 36 yaşına basacak Messi, 2026'da düzenlenecek turnuvaya oyuncu yerine seyirci olarak katılmayı istediğini de belirtti.
  • Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kaptanlığını üstlendiği Arjantin formasıyla turnuvanın en iyi oyuncusu seçilerek kupaya uzanan Messi, Avrupa kulüplerinden Barcelona formasıyla 778 maçta 672 gol ve 303 asist, PSG'de ise 75 karşılaşmada 32 gol ve 35 asiste imza atarak adını altın harflerle futbol tarihine yazdırmıştı.
  • Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
  • Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!

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