Valdano, Cadena Cope'a Messi ile alakalı şunları söyledi: "Onunla Dünya Kupası'ndan önce konuştuğumda bana beşinci Dünya Kupası'nda oynayacağını ve hiçbir futbolcunun altı kez oynamadığını söyledi ve bunun imkânsız olduğunu ekledi. 'Eğer Dünya Şampiyonu olursam bir sonraki Dünya Kupası'na kadar formamı giyeceğim' dedi. Messi'nin bunu yapıp yapmayacağını göreceğiz. Futbol, altı Dünya Kupası'nda oynamanın neredeyse imkânsız olduğunu gösterdi."