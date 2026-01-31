Habertürk
Habertürk
        Mesud Pezeşkiyan, İlham Aliyev ile görüştü

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, bölgesel gerilim ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 23:08 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:08
        Mesud Pezeşkiyan, İlham Aliyev ile görüştü
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel gerilimi görüştü.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Aliyev, bölgedeki gelişmelerden endişe duyduklarını ifade ederek, Azerbaycan'ın gerginliğin azaltılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

        İlham Aliyev, söz konusu meselelerin müzakere ve uzlaşı yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

        Pezeşkiyan ise Aliyev'in yapıcı tutumu dolayısıyla teşekkür etti.

        Görüşmede ayrıca, gelecekte atılabilecek ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

