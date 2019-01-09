Daily Mirror, Arsenal’in Mesut Özil’i göndereceğini, yıldız oyuncunun yerinin James Rodriguez’le doldurulacağını iddia etti. Topçular, Mesut’u sezon sonunda gönderip, Bayern’le kiralık sözleşmesi bitecek olan James’i kadrosuna katacak.

OPSİYON 42 MİLYON EURO

Bonservisi Real Madrid’de bulunan yıldız futbolcu için Bayern Münih’in satın alma opsiyonu bulunuyor. Alman ekibi, 42 milyon euro ödemezse James Rodriguez, Real Madrid’e dönecek. Bu aşamadan sonra da Arsenal devreye girerek işi bitirmeye çalışacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ