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Mesut Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz'a ne oldu? Sorusuları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanser tedavisi gören eski başbakan tedavi gördüğü hastanede sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
MESUT YILMAZ'A NE OLDU? SAĞLIK DURUMU NASIL?
Geçtiğimiz Ocak ayında akciğer ameliyatı olan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, sosyal medya üzerinden gelen soru yağmuru üzerine sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı,"Sağlık durumumu merak eden arkadaşlarım, dostlarım ve sosyal medya aracılığıyla sayfayı mesaj yağmuruna tutan takipçilerim için bilgilendirme: Ocak ayında yaptırdğım rutin sağlık kontrolünde akciğerimde kanserli tümör tespit edilmesi nedeniyle 23 Ocak tarihinde İstanbul Florance Nightingale hastanesinde Prof. Dr. Alper Toker nezaretinde başarılı bir operasyon geçirdim" dedi.
MESUT YILMAZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Ahmet Mesut Yılmaz (d. 6 Kasım 1947, İstanbul),Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.
1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer almıştır ve Genel Başkan yardımcılığı yapmıştır. İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girmiştir. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükümetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur. 1995 Türkiye genel seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükümetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP oalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giremeyince istifa etmiştir.2007 Türkiye genel seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAPve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuştur.
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