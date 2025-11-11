Metehan Baltacı: Formasını giydiğim takımların maçlarında bahis işlemi olmadı

Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Metehan Baltacı, bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"FORMASINI GİYDİĞİM TAKIMLARIN MAÇLARINDA BAHİS İŞLEMİ OLMADI"

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklama yayımlayan Metehan Baltacı, şu ifadeleri kullandı:

"Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim. Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim. Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır. Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum. Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Özellikle belirtmek isterim ki bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum."