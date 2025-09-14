Metehan Baltacı ile Ahmed Kutucu'nun galibiyet gezmesi
Galatasaray'ın genç yıldızları Metehan Baltacı ile Ahmed Kutucu, Bebek'te görüntülendi. Galatasaraylı futbolcular, Eyüpspor maçında aldıkları galibiyetten ötürü mutlu olduklarını dile getirdiler
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray'da forma giyen futbolcular Metehan Baltacı ile Ahmed Kutucu, Bebek'te objektiflere yansıdı.Metehan Baltacı
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç futbolcular, Eyüpspor maçında aldıkları 2 - 0 galibiyetten ötürü mutlu olduklarını dile getirdi.Ahmed Kutucu
