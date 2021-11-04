3 il yağmurlu, diğer iller parçalı bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
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