Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! 11 Ağustos MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! 11 Ağustos MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Kuzey Ege'de poyraz etkili olurken, güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Ankara’nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM İstanbul Güneşli 28° Ankara Güneşli 33° İzmir Kısmen Güneşli 32° Antalya Güneşli 33° Trabzon Sağanak Yağış 29° Bursa Parçalı bulutlu 24° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 43° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 36° Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.