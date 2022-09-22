Son dakika: Meteoroloji'den 4 kent için turuncu, 15 kent için sarı uyarı!

Meteoroloji'den 4 kent için turuncu, 15 kent için sarı uyarı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın sabahtan itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği belirtildi. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

4 KENT İÇİN "TURUNCU" 15 KENT İÇİN "SARI" UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın için "turuncu", Adana, Hatay, İstanbul, Kayseri, K.Maraş, Tokat, Yalova, Bursa, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Osmaniye içinse "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

FIRTINANIN HIZI 75 KM'Yİ BULACAK

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın, ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi. Saat 03.00'te başlaması beklenen fırtınanın 16.00'da son bulacağı belirtildi.

RİZE VE ARTVİN'DE METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ

Yarın ilk saatlerden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Sağanak yağışın saat 20.00'ye kadar süreceği bildirildi.

İÇ ANADOLU'DA DA SAĞANAK VAR

Bugün öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat’ın doğu ve Tokat’ın güney ile doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı; yağışın yarın sabah 06.00'ya kadar sürmesinin beklendiği hatırlatıldı.