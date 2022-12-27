Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
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