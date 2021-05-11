Yağış yok, sıcaklıklar artıyor 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle Kuzey yönlerden zamanla Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık