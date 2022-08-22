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Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağış uyarısı
Bu bölgeler için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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