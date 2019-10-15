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HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ege ve Akdeniz için sağanak alarmı

Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz ile Ege'nin güney kesimleri sağanak yağışın etkisi altında olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Konya'nın güneybatı çevreleri ile Karaman'ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı bulutu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin, gece saatlerinde batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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