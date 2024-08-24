MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç, Edirne'nin güney kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Bugün Marmara'nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, güney kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar ile Uşak'ın doğu ve güney çevreleri ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Bugün (Cumartesi) Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu

MANİSA 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı