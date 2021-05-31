SON DAKİKA! Meteoroloji şimdiden uyardı! Yarın bu saatlere çok dikkkat edin! - HABERLER

Meteoroloji şimdiden uyardı! 7 saat dikkat 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Uyarıda sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın Marmara'da sabah 06.00 ile 13.00 saatleri arasında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış hakkında uyarı yapıldı.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Açıklamada, "Yarın (01.06.2021 Salı) sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AFAD DA UYARDI

AFAD'dan yapılan uyarıda ise "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yarın sabah saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakasında kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

— A F A D (@AFADBaskanlik) May 31, 2021