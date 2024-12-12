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        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 12 Aralık Perşembe hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 12 Aralık Perşembe hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu açıklaması geldi. Türkiye genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlara bugün de kar ve karla karışık yağmur eşlik edecek. Marmara'nın doğusu, İç Ege (Manisa hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Isparta, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise kar ve yağmurun etkili olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte 12 Aralık 2024 tarihli detaylı hava tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 00:45 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:45
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        Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Aralık ayına girilmesiyle sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşler dikkat çekiyor. 12 Aralık Perşembe günü için dışarıda planı olanlar merak içerisinde güncel hava durumuna ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Aralık Perşembe hava durumu...

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        BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege (Manisa hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Isparta, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        İSTANBUL 7°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

        İZMİR 11°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

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        ANKARA 5°C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

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