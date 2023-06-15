Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 kente

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

4 KENTE "TURUNCU", 9 İLE "SARI" ALARM!

Meteoroloji hava tahmin haritasında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "turuncu"; Ordu, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan içinse "sarı" alarm verildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

ANKARA: 29, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 27, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 31, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 29, Parçalı bulutlu.

BURSA: 29, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 32, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 34, Parçalı bulutlu.

DENİZLİ: 33, Parçalı bulutlu.

ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 30, Parçalı bulutlu.

HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı bulutlu.

KONYA: 27, Parçalı bulutlu.

BOLU: 27, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 26, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 33, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 31, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 32, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 34, Parçalı bulutlu.