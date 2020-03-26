Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu, ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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