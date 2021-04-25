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Meteoroloji'den uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Marmara'da poyrazın, Doğu Karadeniz'de ise lodosun etkili olması bekleniyor

YAĞIYOR! Son dakika HAVA DURUMU: Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın güney, Marmara'nın güney ve batısının, Ege Bölgesi'nin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin, Batı Karadeniz Bölümü'nün, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin genellikle batısında kuzey ve kuzeydoğulu, doğusunda güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli(40-60 km/sa); Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bugün (Pazar) rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli kuvvetli(40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Giresun’un güneyi, Sivas’ın doğusu, Kayseri’nin kuzeydoğusu, Malatya, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (30-60 km/saat) , kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI: Bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu’ya taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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