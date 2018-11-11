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Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı: Kar geliyor!

Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu raporu yayımlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken hafta içerisinde yurdun birçok bölgesinde kar yağışı görülecek. İstanbul için kar yağışı beklenmezken Bilecik ve Bolu'da kar yağışı etkili olacak

11.11.2018 - 20:09 | Güncelleme:

Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu ile ilgili son rapor yayımlandı. Yayımlanan son raporda hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan yurdun bir çok kesiminde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının da görüleceği raporda yer alan tahminler arasında.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINA KAYANIYOR

Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava tahmin raporunda yurdun birçok bölgesinde soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağı yağışların yer yer kara döneceği tahmin ediliyor. Öte yandan en çok merak edilen soruların başında ise İstanbul hava durumu ve "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabı yer alıyor. Hemen belirtelim ki bu hafta içerisinde İstanbul il genelinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak kar İstanbul'a yakın illerde de etkili olacak. Tabiri yerinde ise "Kar İstanbul'un kapısına dayanıyor!" Yeni haftada İstanbul yakınlarına kadar gelen kar yağışı Bolu ve Bilecik'te etkili olacak.

15 ve 16 Kasım tarihlerinde kar yağışı Bolu'da, 15 Kasım tarihinde ise Bilecik'te etkili olacak. Öte yandan yeni haftada hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar düşerken Salı, Çarşamba ve Perşembe günü il genelinde yağışlı (yağmur) hava etkili olacak.

İstanbul 5 günlük hava durumu:

ANKARA'YA KAR YAĞACAK

Meteoroloji tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre Ankara il genelinde hava sıcaklıkları Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede düşecek. Özellikle 15 Kasım Perşembe ve 16 Kasım Cuma günü hava sıcaklıkları sıfırın altına inecek. 15 - 16 Kasım tarihlerinde il genelinde yer yer kar yağışı görülecek.

İşte Ankara 5 günlük hava tahmin raporu:

 

İşte yurt geneli 5 günlük hava tahmin raporu: (Haritalı)

 

 

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