Meteoroloji hava durumu raporu: 27-28 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eşkişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 28 EKİM HAVA DURUMU 19°11°