Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Meteoroloji hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 10 Mart Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Meteoroloji hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        MGM'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ülkemizde bazı illerimizde sağanak yağış hakim olurken bazı illerimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. Peki 10 Mart 2024 Pazar hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 09.03.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu raporu günlük olarak takip ediliyor. Mart ayına girmemizle beraber soğuk ve yağışlı havalar etkisini gösteriyor. İl il hava durumu farklılık gösterirken 10 Mart yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizde hava nasıl olacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte 10 Mart 2024 MGM hava durumu tahminleri

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İSTANBUL HAVA DURUMU

        PAZAR AZ BULUTLU 6°C 12°C

        İZMİR HAVA DURUMU

        PAZAR 7°C 18°C

        ANKARA HAVA DURUMU

        PAZAR -3°C 10°C

        3

        HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

        Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, sıcaklıkların düşmesiyle 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama
        Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?