Meteoroloji hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
MGM'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ülkemizde bazı illerimizde sağanak yağış hakim olurken bazı illerimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. Peki 10 Mart 2024 Pazar hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu raporu günlük olarak takip ediliyor. Mart ayına girmemizle beraber soğuk ve yağışlı havalar etkisini gösteriyor. İl il hava durumu farklılık gösterirken 10 Mart yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizde hava nasıl olacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte 10 Mart 2024 MGM hava durumu tahminleri
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL HAVA DURUMU
PAZAR AZ BULUTLU 6°C 12°C
İZMİR HAVA DURUMU
PAZAR 7°C 18°C
ANKARA HAVA DURUMU
PAZAR -3°C 10°C
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, sıcaklıkların düşmesiyle 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.