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Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur etkili olacak

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

01.10.2018 - 09:30 | Güncelleme: İHA

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Muğla, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne, Kırklareli, Antalya ve Burdur'un doğu ilçeleri ile Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıbatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Adana: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde merkez ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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