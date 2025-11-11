Meteoroloji'den hava durumu raporu: Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgeleri içinse sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.