Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 13 günde 67 kişi öldü

AA

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkolden yapılarak satılan sahte içki, insan sağlığına ciddi zararlar verdiği gibi ölümlere de neden oluyor.

Kırıkkale ve İzmir'de aynı gün sahte içkiden kaynaklı ölümlerin yaşandığı 9 Ekim'den bu yana farklı illerde çok sayıda kişi metil alkol nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İzmir'de 16 Ekim'de özel bir hastaneye başvuran Harun Reşit Ç. (49),5 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran Soner P. (25),10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 56 yaşındaki Hasan Topal, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de görme bozukluğu şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvuran ve metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Süleyman Ö. (64) öldü.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 27, İstanbul'da 10, Kırıkkale ve Aydın'da 7'şer, Mersin'de 6, Kırklareli 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 67'ye çıktı.

- Tutuklananların sayısı 93'e çıktı

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonlar da sürüyor.

Emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana 29 ilde düzenledikleri operasyonlarda 418 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 93'ü tutuklandı. Bazı şüpheliler, hakkında adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakılırken, bazılarının ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Bu operasyonlarda çok miktarda sahte alkol de ele geçirildi.