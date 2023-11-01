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        Haberler Magazin Metin Arolat bir gün arayla iki acı yaşadı - Magazin haberleri

        Metin Arolat bir gün arayla iki acı yaşadı

        Şarkıcı Metin Arolat'ın amcaları Osman Saffet Arolat ile Mehmet Neşet Arolat bir gün arayla vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:49
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        Bir gün arayla iki acı
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        Metin Arolat'ın amcaları gazeteci Osman Saffet Arolat dün vefat etmişti. Diğer amcası mimar Mehmet Neşet Arolat ise hayatını bugün kaybetti.

        Bir gün arayla iki amcasının vefatıyla sarsılan Metin Arolat, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi. Metin Arolat, "Bir gün arayla iki amcamı da sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Ruhları şad olsun" dedi.

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        #metin arolat
        #Mehmet Neşet Arolat
        #Osman Saffet Arolat
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