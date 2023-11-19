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        Haberler Magazin Metin Uca’nın cenazesinde gergin anlar! İmamın cenaze namazını böldü!

        Metin Uca'nın cenazesinde gergin anlar! İmamın cenaze namazını böldü!

        17 Kasım'da hayatını kaybeden Metin Uca, son yolculuğuna uğurlandı. Uca'nın naaşı, Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze sırasında gergin anlar yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:57
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        Televizyon programcısı, sunucu ve yazar Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde, 3 Kasım'da araç kullanırken fenalaşmış ve aracı ağaca çarparak durabilmişti. İlk tetkiklerinde boyun şah damarında tıkanıklık tespit edilen ve Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım inme merkezinde tedavi altına alınan Uca, 16 Kasım'da acil operasyon geçirmiş, 17 Kasım Cuma günü yaşamını yitirmişti.

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        İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Metin Uca için öğle namazını müteakip Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı başladığında tabutun musallaya yanlış konulduğu fark edilince imamın uyarısıyla tabutun yönü çevrildi.

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        Fotoğraf: IHA

        Yeniden namaza durulacağı sırada ise avludaki bir vatandaş, “Hocam, Metin Bey camiye cenazesinin getirilmesini istemedi. Allah ve Resulüne savaş açan bir adamın cenaze namazı kılınmaz. Sizi defalarca kez uyardık” dedi.

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        Fotoğraf: IHA

        Şahsın bu konuşmaları üzerine gerginlik yaşandı. Törene katılanlar, şahsa tepki gösterdi. Şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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