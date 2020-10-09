Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu haberi şöyle "Yağışların; bugün (Cuma) akşam ilk saatlerde Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel olarak kuvvetli (10-20 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

YURTTA SON DAKİKA HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün Cuma) akşam ilk saatlerde Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel kuvvetli (10-20 kg/m2) olması beklenmektedir.

BURSA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli (10-20 kg/m2) olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün (Cuma) gece ve yarın (Cumartesi)sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı az bulutlu,

KÜTAHYA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yer yer puslu,

MANİSA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu,

MUĞLA 10°C, 26°C

Parçalı az bulutlu,

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu bugün (Cuma) akşam ilk saatlerde Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülüs sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 36°C

Az bulutlu

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY 19°C, 32°C

Parçalı az bulutlu,

ISPARTA 12°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi)sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 12°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ESKİŞEHİR 12°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

KONYA 13°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS 8°C, 27°C

Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 32°C

Parçalı çok bulutlu

RİZE 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 25°C

Parçalı az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 21°C

Az bulutlu açık

KARS 0°C, 19°C

Az bulutlu açık

MALATYA 8°C, 28°C

Az bulutlu açık

VAN 4°C, 21°C

Az bulutlu açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 30°C

Az bulutlu açık

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Az bulutlu açık

SİİRT 16°C, 29°C

Az bulutlu açık

ŞANLIURFA 17°C, 32°C

Az bulutlu açık